Laboratori sul gesto di Virgilio Sieni a Empoli e Montelupo Fiorentino

A partire dal 14 gennaio 2025 prende il via il progetto MASOLINO / BALLO 1424 con due cicli di incontri pratici sul gesto, a cura di Virgilio Sieni, che verranno realizzati a Empoli e Montelupo Fiorentino.

Sono invitati a partecipare cittadine e cittadini del territorio di Empoli e Montelupo Fiorentino, di tutte le età e abilità, interessati ad avvicinarsi ai linguaggi del corpo attraverso un percorso di pratiche sul movimento.

I partecipanti, divisi in due gruppi di lavoro (Empoli e Montelupo Fiorentino), guidati da Virgilio Sieni con l’assistenza artistica di Andrea Bianca Maragliano e Mara Roberto, si incontreranno con gli ospiti dell’RSA Vincenzo Chiarugi di Empoli e dell’RSA Il Castello di Montelupo Fiorentino, per dar vita a un’azione coreografica ispirata ai gesti dell’opera Il Cristo in pietà di Masolino da Panicale, oggi conservata al Museo della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli. La performance finale, aperta al pubblico, verrà replicata il 25 e il 26 gennaio 2025.

I percorsi si inseriscono in Officine del Gesto / Piccoli Musei 2024, progetto di Virgilio Sieni pensato e sviluppato per l’area metropolitana di Firenze e fondato sull’attivazione di officine culturali permanenti in relazione ai musei e luoghi d’arte che co-partecipano alla geografia della città. Il progetto ruota intorno alla questione della frequentazione e conoscenza del patrimonio culturale e ricerca le declinazioni e i modi di abitare e vivere gli spazi museali: spazi di incontro e sensibilizzazione per intraprendere un viaggio condiviso su memoria, tradizione e potenzialità esperienziali dei territori, sempre messi in dialogo con i linguaggi contemporanei dell’arte.

MASOLINO / BALLO 1424

SESSIONE DI PROVE E INCONTRI:

A scelta tra uno dei due percorsi:

MONTELUPO FIORENTINO presso Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino, Via S. Lucia, 33

martedì 14 gennaio 2025 ore 18.00>21.00

giovedì 16 gennaio 2025 ore 18.00>21.00

sabato 18 gennaio 2025 ore 15.00>18.00

lunedì 20 gennaio 2025 ore 18.00>21.00

mercoledì 22 gennaio 2025 ore 18.00>21.00

EMPOLI presso Museo della Collegiata di Sant’Andrea

mercoledì 15 gennaio 2025 ore 18.00>21.00

venerdì 17 gennaio 2025 ore 18.00>21.00

domenica 19 gennaio ore 15.00>18.00

martedì 21 gennaio ore 18.00>21.00

giovedì 23 gennaio ore 18.00>21.00

PROVA con cittadine e cittadini di Empoli e di Montelupo Fiorentino presso Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino, Via S. Lucia, 33

Venerdì 24 gennaio ore 20.00 > 22.00 (convocazione h 19.00)

PERFORMANCE La performance MASOLINO / BALLO 1424 verrà replicata due volte, una a Empoli e una a Montelupo Fiorentino, con la partecipazione di cittadine e cittadini di Empoli e Montelupo Fiorentino e con gli ospiti della RSA Vincenzo Chiarugi di Empoli e della RSA Il Castello di Montelupo Fiorentino.

Sabato 25 gennaio 2025, ore 17.00

Domenica 26 gennaio 2025, ore 11.00

INFO:

La partecipazione è gratuita.

Per la buona riuscita del Progetto è richiesta la disponibilità per tutti i giorni di prove indicati in calendario e per entrambe le presentazioni pubbliche.

ISCRIZIONI (entro il 10 gennaio 2025): compilare il modulo al link: https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/z11eced10qns4fl/ o contattare: e-mail: accademia@virgiliosieni.it | tel. +39 055 2280525 | Whatsapp: +39 331 2922600

Virgilio Sieni è danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. Direttore della Biennale di Venezia Settore Danza dal 2013 al 2016, oggi dirige il Centro Nazionale di Produzione della Danza a Firenze.

OFFICINE DEL GESTO / PICCOLI MUSEI 2024

Un progetto di Virgilio Sieni. Realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, grazie al contributo di MIC, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, Comune di Empoli, Comune di Montelupo Fiorentino e Comune di Montespertoli, in collaborazione con BEGO Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino, Museo di Arte Sacra “Santa Verdiana” di Castelfiorentino, Museo della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli, Museo d’Arte Sacra di Montespertoli e in collaborazione con Casa di Riposo Ciapetti di Castelfiorentino, RSA Vincenzo Chiarugi di Empoli, RSA Il Castello di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate