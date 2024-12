L’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa contraria all’accorpamento del Comprensivo Gonnelli

L’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa esprime il proprio dissenso rispetto alla decisione della Città Metropolitana di Firenze di accorpare l’Istituto Comprensivo Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione al Comprensivo Don Milani di Montespertoli, a partire dal prossimo anno scolastico.

“Quando si taglia sulla scuola si sbaglia sempre e il Governo ha dato il via a una serie di scelte che riteniamo ingiustificate e lesive degli interessi della nostra comunità locale, frutto di un processo decisionale condotto in modo scarsamente trasparente e con evidente mancanza di condivisione con i territori coinvolti. Il nostro territorio ha già manifestato in modo chiaro e deciso il proprio rifiuto attraverso mobilitazioni, prese di posizione istituzionali e pubbliche dichiarazioni, senza ottenere un ascolto adeguato da parte della Città Metropolitana.” Dichiara Alessio Mugnaini, Presidente dell’Unione Empolese Valdelsa “Ci dissociamo fermamente da questa scelta, che consideriamo espressione di una visione politica che mette le esigenze delle aree periferiche e marginali ancora più in secondo piano rispetto a quelle della città. Tale decisione penalizza ulteriormente un territorio già caratterizzato da complessità logistiche e socio-demografiche, ignorando le richieste di mantenere un presidio educativo autonomo e vicino alle esigenze delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico.”

"L'Istituto Gonnelli ha tutte le caratteristiche per continuare il proprio percorso in modo autonomo e pertanto la Conferenza zonale per l'istruzione dell'Empolese Valdelsa, insediatasi dopo le elezioni amministrative del 2024, non ha avuto tempi adeguati per confrontarsi su un eventuale accorpamento. Un'operazione di questo tipo ha bisogno di tempi più lunghi e di condivisione di passaggi, sia in relazione al piano dell'offerta formativa dei singoli istituti che della capacità per i comuni di fornire dei servizi adeguati agli alunni". Aggiunge Emma Donnini, delegata dell'Unione all'Istruzione e consigliera in Città Metropolitana.

"Da mesi andiamo avanti dicendo che è sbagliato accorpare gli istituti come continua ostinatamente a fare questo governo. Siamo arrivati a questo punto e continuiamo a dirci contrari. Oltre a quel che faranno i Comuni, continuiamo a dire al governo: tornate indietro sui vostri passi e inserite nel Milleproroghe atti che sistemino questa stortura che danneggia il sistema scolastico e lo allontana dai cittadini" conclude Alessio Mantellassi, vicesindaco in Città Metropolitana.

L’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa esprime pieno sostegno alle iniziative intraprese dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione, comprendendo e appoggiando l’eventuale ricorso al TAR già annunciato. L’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa continuerà nel proprio impegno a difendere gli interessi del territorio e delle sue comunità, chiedendo alla Città Metropolitana di riconsiderare questa decisione e di almeno assicurare un percorso di accorpamento che non arrechi ulteriori penalizzazioni ai cittadini, agli studenti, ai docenti e a tutto il personale coinvolto.

