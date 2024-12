“Ora leggiamo noi”, festa finale: un pomeriggio di incontri per l’inclusione e l’accessibilità

Tutto pronto per la festa finale di “Ora leggiamo noi”: un pomeriggio di incontri per l’inclusione e l’accessibilità. Giovedì 19 dicembre 2024, dalle 17 alle 20, a La Vela Margherita Hack, via Magolo 32, al Centro Giovani di Avane e sala comunale, sarà una lunga giornata ricca di contenuti, laboratori, attività varie per stare insieme.

Alle 17 nella sala comunale a la ‘Vela’, l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi porterà i saluti istituzionali, poi nello spazio al piano terra del Centro Giovani, dalle 17.30 alle 18.15, ci sarà ‘Il fantastico mondo dell’unicità’. Lettura con laboratorio a cura di Il Piccolo Principe Cooperativa Sociale (attività per bambini, bambine, ragazze e ragazzi dai 5 agli 11 anni); nello spazio biblioteca, invece, si terrà ‘Un giorno nella vita di una persona sorda’ con Laura Di Gioia a cura di MPDFonlus (attività per tutte le età – sarà garantito un servizio di interpretariato italiano/Lis).

La festa continua: dalle 18.20 alle 19.10, si torna nello spazio piano terra del ‘Centro’ con il laboratorio creativo accessibile ‘La luce del Natale’, a cura di Il Piccolo Principe Cooperativa Sociale (attività per tutte le età) e nello spazio biblioteca ‘30 minuti per capire’ con Simone Perazzone, a cura di Uovonero (attività per bambine e bambini dagli 8 anni). Dalle 19.15 alle 20, buffet aperitivo curato dai ragazzi e dalle ragazze dell’associazione Noi da Grandi onlus.

Dalle 17 alle 20 nella sala comunale, a La Vela Margherita Hack sarà possibile ammirare la mostra delle fiabe in simboli di Uovonero: illustrazioni e libri in simboli della collana Pesci Parlanti di Uovonero. Donazione albi bilingue LIS/italiano da parte di MPDFonlus

Per informazioni: cga@ilpiccoloprincipe.coop oppure 334 8343218.

E con il Natale alle porte c’è ancora tanto da fare a Palazzo Leggenda: venerdì 20 dicembre, alle 17, è tempo di ‘Ciak di Natale’ con ‘Desideri in pellicola’. Il momento perfetto per trasformare sogni e desideri in un magico cortometraggio! Questo laboratorio cinematografico invita i partecipanti a immergersi nella magia delle festività, creando e filmando una storia che unisce il calore del Natale alle fantasie più profonde. Personaggi, luci natalizie e i loro desideri prenderanno vita in una narrazione unica che si sviluppa tra realtà e sogno. L’attività è rivolta per bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni di età. Prenotazione consigliata

Sabato 21 dicembre, alle 10.30, spazio agli ‘Illustratori per gioco’, sogni e desideri sotto l’albero. Mattinata di racconti e leggende sul tema dei sogni con l’illustratrice Celina Elmi: mondi magici, personaggi fatati, divinità alate che accompagnano nel sonno, tradizioni sulla realizzazione dei desideri… Come si può realizzare un desiderio? E avere un sogno nel cassetto? Grazie all’arte del disegno si potrà creare una illustrazione tridimensionale. Laboratorio per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni di età. Prenotazione consigliata.

Il programma leggendario vi terrà occupati anche mercoledì 18 dicembre, alle 17, con ‘Una torre di storie’, giovedì 19 dicembre, alle 15.30 e alle 17, con i gruppi di lettura ‘Mondi Possibili tra le Pagine’ e sabato 21 dicembre, nel pomeriggio, alle 16.30, ‘Dal libro al fare’ e ‘Il Giardino dei Sogni’

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 0571 757873, oppure inviare una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Tutti i dettagli al link https://rb.gy/lkrrbh

DA SEGNARE IN AGENDA – La biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli nei giorni 24 e 31 dicembre 2024 sarà aperta al pubblico in orario dalle 9 alle 13.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate