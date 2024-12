Ritardi e cancellazioni di treni regionali per lo sciopero dei trasporti dei sindacati di base

Si stanno verificando i temuti disagi per lo sciopero indetto oggi dai sindacati di base che sta coinvolgendo sia i treni regionali che l'Alta velocità. I ritardi si attestano fra i 5 e i 25 minuti, ma sono stati cancellati anche dei treni regionali. Picco fino a 100 minuti, alla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella (in questo caso per un treno in arrivo da Salerno e poi diretto a Torino). Come se lo sciopero non bastasse, un guasto alla linea tra Settebagni e Roma Tiburtina ha rallentato stamani la circolazione tra Firenze e Roma. File e code alla stazione di Santa Maria Novella, soprattutto di turisti per chiedere informazioni.

