Convegno didattico "Sulle strade della Resistenza e della Liberazione"

L’esperienza degli studenti che hanno partecipato alle passeggiate del progetto dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea “Sulle strade della Resistenza e della Liberazione” sarà protagonista del convegno didattico che conclude il progetto finanziato dal Consiglio regionale della Toscana.

Lunedì 16 dicembre, dalle 9.30 alle 13, al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) una ricca mattinata di interventi con ospiti e intermezzi musicali e le classi che hanno preso parte agli itinerari fra i quartieri del centro storico e delle periferie di Firenze fra l’ottobre e il novembre scorsi. Gli itinerari, a cura della collaboratrice dell'ISRT Giada Kogovsek e del direttore Matteo Mazzoni e in collaborazione con le guide turistiche dell'associazione culturale Regola d’arte, sono stati proposti anche alla cittadinanza. Gli studenti in particolare sono andati alla scoperta dei luoghi segnati dagli effetti della guerra e teatro delle scelte e delle azioni della Resistenza seguendo le orme di coloro che fra battaglie e insurrezioni, storie di coraggio e di dolore, conquiste e ritirate, liberarono la città strada per strada, quartiere per quartiere, dal centro fino alla periferia. La battaglia di Firenze, iniziata l’11 agosto con i rintocchi della campana di Palazzo Vecchio, la Martinella, che chiamò la popolazione all’insurrezione a fianco del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, si combatté allo Stadio e a Sant’Ambrogio, a piazza Dalmazia e Oltrarno, alla Fortezza e alle Cure. E gli itinerari curati dall’ISRT, della durata di 2 ore, hanno raccontato tutto questo, evocando gli eventi attraverso i luoghi di oggi.

Il convegno si apre con i “Canti della Resistenza” a cura di Vincanto-Canto rovesciato, con Simone Faraoni e Ilaria Savini, quindi i saluti del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e l’introduzione di Matteo Mazzoni, direttore ISRT.

Quindi Gianluca Fulvetti dell’Università di Pisa con “Guerra ai civili” e Giada Kogovsek, che coordinerà gli interventi delle classi aderenti al progetto con “Camminare nella Storia” con gli intermezzi delle letture a cura di Davide Dolores (attore drammaturgo). Chiara Colombini dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, e Matteo Mazzoni saranno poi protagonisti di “Dialogo sulla Resistenza” e infine “La parola alla musica” a cura del Quartetto d’archi dell’Orchestra della Toscana, con Giacomo Bianchi (violino), Clara Franziska Schötensack (violino), Stefano Zanobini (viola) e Augusto Gasbarri (violoncello).

L'ingresso è libero previa prenotazione scrivendo a: passeggiateliberazione@gmail.com.

