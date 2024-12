Colle Val d’Elsa si prepara a ospitare un evento straordinario dedicato alla musica come strumento di resistenza e cura nei contesti di maggiore fragilità. Mercoledì 18 dicembre, alle ore 21, presso il Saloncino del Teatro del Popolo, il Forum per la Pace di Colle Val d’Elsa, con il patrocinio del Comune, organizza "In Music We Are One", una serata di racconti, testimonianze e riflessioni sul progetto Music and Resilience, che dal 2011 porta la musica nei campi profughi palestinesi in Libano.

L’evento si aprirà con l’introduzione musicale di Emiliano Nigi, musicista coinvolto nel progetto, per poi proseguire con la proiezione del documentario “This Is Our Resistance”, diretto dal regista colligiano Francesco Corsi. Girato durante il summer camp di agosto 2024 nel distretto di Tripoli, il documentario racconta la storia di cinquanta musicisti palestinesi e dieci italiani che, nonostante il peggioramento della situazione politica e sociale nel sud del Libano, si sono riuniti per un campo musicale culminato in un concerto collettivo.

Attraverso immagini di prove orchestrali, interviste e testimonianze, il film esplora il ruolo della musica come strumento di resistenza culturale e psicologica, un mezzo per affrontare la marginalizzazione e per sostenere il benessere delle comunità coinvolte.

Alla proiezione seguirà un dialogo con: Marco Lolli, rappresentante del progetto Music and Resilience; Mohamed Orabi, psicologo palestinese; Dario Gentili, membro dell’associazione Prima Materia, che coordina il progetto in collaborazione con il partner palestinese-libanese Beit Atfal Assumoud.

In Music We Are One si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Forum per la Pace di Colle Val d’Elsa, che ribadisce la sua posizione contro tutte le guerre e invita la cittadinanza a mobilitarsi per la pace, contro la vendita di armamenti e per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Proprio riguardo a quest’ultimo aspetto, segnaliamo che è ancora in corso, con ottimi riscontri di adesione, la raccolta firme per presentare in Consiglio Comunale un OdG volto al riconoscimento dello Stato di Palestina.

Per aderire al Forum per la Pace, è possibile scrivere a forumperlapacecolle@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate