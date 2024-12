Muore a 39 anni per un malore durante una battuta di caccia

Un uomo di 39enne è morto sabato 14 dicembre nei boschi di Marliana (Pistoia) durante una battuta di caccia, dopo aver accusato un malore improvviso. Inutili il tempestivo intervento del 118 e i tentativi di rianimazione, che non hanno potuto che constatare il decesso. Anche una donna si è sentita male durante le operazioni di soccorso ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto una pattuglia di carabinieri e il personale dei vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, che hanno recuperato il corpo della vittima, situato in una zona impervia a circa un chilometro dalla strada, attraverso le tecniche Saf.

