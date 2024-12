Al Teatro Nuovo Pacini di Fucecchio una nuova tappa della 28ma edizione del Toscana Gospel Festival

Mercoledì 18 dicembre, ore 21.15, il Teatro Nuovo Pacini di Fucecchio ospiterà una nuova tappa della 28ma edizione del Toscana Gospel Festival con una serata imperdibile assieme a The Voices of Victory, straordinaria corale gospel direttamente da Orlando, Florida.

The Voices of Victory, guidati dalla talentuosa direttrice Nicole Ingram Taylor, nascono come evoluzione di Perfect Harmony, un family group fondato nel 1992 da Jennifer Ingram, madre di Nicole e Chrystal. Il progetto prende ispirazione dai grandi gruppi femminili come The Clark Sisters, The Pace Sisters, En Vogue, SWV e Mary Mary, con l'obiettivo di rappresentare musicalmente la "Perfetta Armonia" tra talento, rispetto reciproco e individualità.

La loro storia musicale vanta collaborazioni con celebrità di calibro internazionale, tra cui Robin Gibb (The Bee Gees), Simple Minds, Sinead O’Connor, Ron Kenoly e molti altri. L'apparizione al celebre programma televisivo Celebration of Gospel ha segnato un punto di svolta per il gruppo, dando loro l'opportunità di pubblicare il primo album, “The Next Level”, sotto l'etichetta Chrystol Clear Soundz. Questo lavoro ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui i premi come "Best New Gospel Group of the Year", "Best Gospel Trio" e "Best New Artist" al South Florida Gospel Music Awards.

Con Nicole Taylor alla guida, il progetto si è evoluto in The Voices of Victory, arricchendo il gruppo con nuove voci straordinarie e una potente sezione ritmica, tra le migliori della Florida.

Il Teatro Nuovo Pacini, uno dei gioielli culturali di Fucecchio, farà da cornice perfetta a questa straordinaria serata, offrendo un'atmosfera intima e suggestiva che esalterà l'intensità del gospel e il talento dei The Voices of Victory.

Un omaggio alla tradizione e al cambiamento

Quest’anno il festival celebra il 60° anniversario di "A CHANGE IS GONNA COME" di Sam Cooke, capolavoro simbolo di speranza e riscatto sociale. Era il 1964 e Sam Cooke, prima di lasciarci prematuramente nel dicembre del 1964 a soli 33 anni, incise “A CHANGE IS GONNA COME” e la cantò con una tale intensità e un tale trasporto da farla sembrare un inno religioso. Divenne l’Inno degli afroamericani e di tutta una generazione che stava impegnandosi per valori di riscatto, libertà e pace. Una canzone che sottolinea il potere trasformativo della musica, in linea con il ruolo storico del gospel: fonte di conforto e di ispirazione che affonda le sue radici nel desiderio di libertà e giustizia.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura

Direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini. Direzione generale Massimo Ferri. Direzione organizzativa Stefania Sandroni. Organizzazione Sabina Karimova e Mariel Tahiraj. Segreteria organizzativa Stefano Baldini e Alba Cacchiani. Ufficio stampa Gianni Micheli. Amministrazione Rossana Zurli. Visual design Chiara Bigiarini. Servizi tecnici GP Service.

Biglietti

Su TicketOne e supermercato Coop Fucecchio in via Fucecchiello

I settore € 20 - ridotto € 18

II settore € 16 - ridotto € 14

Info Officine della Cultura Tel. 0575 27961 – 338 8431111 www.toscanagospelfestival.net

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate