Da oggi online il nuovo sito web del Comune di Pistoia

Da oggi è online il nuovo sito web del Comune di Pistoia, sviluppato grazie al fondo europeo Next Generatio EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. Il portale, che presenta una nuova veste grafica ma mantiene gli stessi contenuti del precedente, rappresenta un passo avanti nella modernizzazione dei servizi comunali e nell'implementazione delle tecnologie digitali per la cittadinanza.

Il nuovo sito, accessibile sempre all'indirizzo www.comune.pistoia.it , che non cambia, attua le linee guida dettate dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) ed è stato concepito per rispondere alle esigenze dei cittadini (user-centricity), garantendo un accesso rapido e intuitivo a tutte le informazioni e ai servizi offerti dall'Amministrazione comunale. Ponendo particolare attenzione all'accessibilità, la nuova piattaforma assicura una navigazione più agevole anche alle persone con disabilità, con una maggiore attenzione alla trasparenza delle informazioni.

Sviluppata secondo le linee guida di design per i siti Internet e i servizi digitali della PA, la struttura del nuovo portale rappresenta un adeguamento al nuovo standard a cui tutti i siti web istituzionali italiani devono conformarsi. Le linee guida di Agid intendono fornire, infatti, a tutti i Comuni una grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale, una standardizzazione dei principali elementi tecnici del sito web.

Nella fase iniziale, per familiarizzare con la nuova struttura del sito e trovare rapidamente i contenuti desiderati, può essere d’aiuto la funzione “Cerca” (l’icona lente di ingrandimento in alto a destra). A disposizione anche la sezione “Tutti gli argomenti”, che accompagna l’utente durante la ricerca dei temi, suddivisi in base all’argomento di appartenenza.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

Notizie correlate