Gruppo Lupi, fatturato in crescita e dal 2025 nuovo assetto societario

Il Gruppo Lupi di Pontedera, leader in Toscana per la sicurezza e l’antincendio, chiuderà il 2024 con un fatturato di 16 milioni di euro e inizierà il 2025 con un assetto completamente rinnovato: tutte le entità aziendali che fino ad oggi costituivano il gruppo verranno congiunte in un’unica società pur continuando a occuparsi di vari aspetti legati alla sicurezza: salute sul lavoro, prevenzione antincendio, antinfortunistica, progettazione impiantistica, consulenza e formazione. La decisione è stata deliberata il 10 Dicembre scorso, diventato una data storica per l’azienda che, fondata nel 1978, oggi conta 150 dipendenti e collaboratori.

“Dal 2025 Gruppo Lupi si proporrà come interlocutore unico al mercato di riferimento - ha dichiarato il Ceo Giacomo Gronchi - Questo ci consentirà di consolidare ulteriormente la nostra immagine e la nostra struttura. L’obiettivo è essere più presenti e puntuali nelle risposte che il mercato ci richiede quotidianamente. Non solo: il fine è anche quello di migliorare le condizioni di lavoro dei nostri collaboratori”.

I risultati di Gruppo Lupi non si basano solo sulla reputazione costruita negli anni ma anche su numeri che testimoniano la solidità e il dinamismo dell’azienda. Il fatturato dell’ultimo esercizio, superiore ai 16 milioni di euro e in crescita rispetto agli anni precedenti, ha registrato un incremento dell’11% a fronte di una media dell’HSE management che notoriamente si attesta intorno al 6%. Per quanto riguarda il core business, ovvero la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), l’incremento è stato del 5% rispetto a una media di settore attestata sul 3%.

Il nuovo assetto del gruppo si coniuga con un nuovo logo e un nuovo claim:“ We care” ovvero “ci importa”, "ci sta a cuore”. Una missione che Gruppo Lupi porta avanti sia internamente che nei confronti della clientela e del territorio. Internamente, la realtà promuove il welfare aziendale, valorizzando smart working, equilibrio fra vita privata e lavorativa e organizzando eventi per coinvolgere anche le famiglie. Esternamente, la società si distingue per il sostegno al territorio e alla comunità con iniziative di riqualificazione urbana come l’installazione della scultura di Giuseppe Carta“ Germinazione” al centro di una rotatoria di Pontedera, con il supporto ad associazioni sportive locali e con la diffusione della cultura della sicurezza attraverso progetti educativi rivolti a scuole e università, per sensibilizzazione i giovani cittadini su questo tema fin dalla prima infanzia.

Gruppo Lupi conta oltre 15mila clienti e interagisce sia con aziende private - dalle piccole realtà imprenditoriali ai grandi poli industriali - sia con il settore pubblico, operando in Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio attraverso le sedi operative stabilite a Pontedera, dove è collocato anche il quartier generale, e a Bologna, Terni e Pisa.

Facendo parte del consorzio italiano Sicurnet, Gruppo Lupi mette a disposizione la propria competenza sull’intero territorio nazionale in attività di progettazione e installazione di impianti. Accreditato come agenzia formativa dalla Regione Toscana, offre corsi che rispettano gli obblighi normativi e favoriscono la crescita organizzativa e culturale delle aziende clienti. La formazione, teorica e pratica, si svolge anche nella Training Academy, una struttura, tra le poche in Italia, dove i partecipanti possono simulare, in totale sicurezza, situazioni lavorative a rischio

Fonte: Ufficio Stampa

