Incidente a Cascina, muore una donna investita sulla Tosco Romagnola

Incidente mortale questa mattina sulla Tosco-Romagnola a Cascina dove, per cause in accertamento, una donna è stata investita e ha perso la vita. È successo intorno alle 8.30, all'altezza dell'incrocio con via Indipendenza, alle porte della città. Sul posto inviati dal 118 sono intervenuti i mezzi di soccorso di Vicopisano, Pubblica Assistenza di Fornacette e la polizia municipale di Cascina per i rilievi. L'intervento risulta ancora in corso, così come la ricostruzione della dinamica. Disposto dalle autorità il trasferimento della salma a medicina legale a Pisa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

