Lega Italiana Fibrosi Cistica della Toscana, donati panettoni e calendari al personale dell’Aou Senese

Un gesto che si ripete ma che ogni volta assume un grande significato. La Lega Italiana Fibrosi Cistica della Toscana, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, ha donato al personale di Malattie dell’apparato respiratorio, del Centro trapianto di polmone e delle Professioni Sanitarie Riabilitative dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese dei panettoni e dei calendari, «un piccolo gesto come attestazione di stima nei confronti di chi, come ogni anno, si prodiga per il benessere dei pazienti e delle loro famiglie», come ha sottolineato il presidente Andrea Bacci. Il Centro trapianto di polmone dell’Aou Senese, unico in Toscana, diretto dal professor Luca Luzzi e coordinato dalla professoressa Elena Bargagli, responsabile del programma interdipartimentale “Coordinamento attività rete aziendale malattie rare, respiratorie e trapianto di polmone”, è riferimento finale trapiantologico della Rete Toscana Fibrosi Cistica, e collabora con il centro regionale Fibrosi Cistica, con gli specialisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer e della Fibrosi Cistica Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi nella gestione dei giovani pazienti candidabili al trapianto di polmone.

