Ponte a Elsa, il Csa Intifada compie 36 anni

Il 16 dicembre 1988 a Ponte a Elsa, periferia di Empoli un gruppo di ragazze e ragazzi occupano delle ex scuole elementari in via xxv aprile dando vita ad una delle esperienze più longeve in Italia il Centro Sociale Autogestito “Intifada”.

Dopo 36 anni il csa intifada è ancora uno spazio liberato dove si sviluppano progettualità, campagne di solidarietà ,concerti, dove ha sede una palestra popolare, il gruppo di acquisto, la sede sindacale dei Cobas insomma un laboratorio sociale dove la terza generazione cerca nuovamente un protagonismo sociale contro il grigiore della provincia.

Un traguardo importante per una realtà totalmente autogestita!!

36 anni passati dalle lotte ambientali territoriali a quelle contro le centrali nucleari, PEC del Brasimone Montalto di castro Caorso, le lotte studentesche della pantera...Genova 2001 alle campagne solidarietà con la Palestina (ancora oggi) fino ad arrivare alla Rojava passando per il Chiapas Zapatista e di ritorno dalla grande manifestazione del 14 dicembre di sabato scorso contro il ddl sicurezza

TANTI AUGURI CSA INTIFADA.

SOSTENIAMO I CENTRI SOCIALI E GLI SPAZI LIBERATI

Csa intifada/Comunità in Resistenza

