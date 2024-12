Soroptimist Valdarno Inferiore, nuova presidentessa per il 2025-26

Piacevole serata e densa di contenuti quella della Cena degli Auguri organizzata ieri sera dal Club Soroptimist Valdarno Inferiore nei locali dell’Antico Ristoro “Le Colombaie” di San Miniato, con la gradita partecipazione di autorità locali

Il nostro Club quest’anno ha voluto riunire in un’unica serata conviviale la celebrazione del SOROPTIMIST DAY che coincide con l’anniversario della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI del 10 dicembre 1948, il passaggio della campana, che apre tutti gli eventi importanti del Soroptimist, dalla presidente uscente alla presidente del biennio 2025/2026 e infine, ma certamente non ultimo, l’augurio di Buone Feste e di serenità per il 2025 insieme al ringraziamento, a quanti ci hanno sostenuto nel tempo e a tutte le socie.

La cena è stata preceduta da una breve rassegna dell’importante lavoro svolto nel biennio presieduto da Alessandra Neri, e, prima della conclusione, le socie e gli ospiti hanno assistito, alla cerimonia di accensione delle candele e al passaggio di consegne dalla past president Alessandra Neri alla nuova presidente Patrizia Di Pasquale che guiderà il Club Valdarno Inferiore nel biennio 2025/2026.

La nostra interpretazione del rito dell’accensione delle candele ha voluto portare all’attenzione di tutti i presenti gli strumenti nazionali e internazionali giuridicamente vincolanti in materia di diritti delle donne e di parità di genere.

Il tocco della campana e il suo passaggio dalle mani di Alessandra Neri a quelle di Patrizia Di Pasquale hanno segnato l’inizio di una nuovo biennio del quale Patrizia ha delineato le principali direttrici che, in linea con i progetti e gli indirizzi dell’Unione Italiana, ispireranno le attività e progetti del Valdarno inferiore sotto la sua presidenza.

Nello spirito della massima collaborazione un ringraziamento ad Alessandra Neri per le attività svolte nell’ultimo biennio e un augurio di buon lavoro a Patrizia Di Pasquale per il biennio che va ad iniziare.

Fonte: Ufficio stampa

