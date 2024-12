Addobbi natalizi non conformi alle normative europee: sequestrati 8mila articoli nel Lucchese

I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno rilevato irregolarità sulla sicurezza dei prodotti in quattro negozi della provincia, in vista delle festività natalizie. Sono stati sequestrati oltre 8.000 articoli, tra addobbi natalizi e prodotti per la prima infanzia, non conformi alle normative europee e al Codice del Consumo. Ai titolari è stata inflitta una sanzione fino a 25.823 euro, e la merce sarà distrutta al termine dell’iter amministrativo. L’operazione evidenzia l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela del mercato e della sicurezza dei consumatori.

