Arriva Manuela Ribechi dal Bisonte a rafforzare la rosa della Savino Del Bene

La Savino Del Bene Volley è lieta di annunciare che Manuela Ribechi, libero classe 2004, entra a far parte del roster a disposizione di coach Marco Gaspari per la stagione in corso. L'arrivo di Manuela si è reso necessario per sopperire alla perdurante assenza di Beatrice Parrocchiale, ancora alle prese con il percorso di rientro dopo l'operazione dello scorso 8 novembre.

“Con l'arrivo di Manuela Ribechi abbiamo voluto ripristinare la composizione originaria del roster, venuta meno in seguito all’infortunio di Beatrice Parrocchiale, per cui i tempi di recupero rimangono ancora da definirsi” ha dichiarato Francesco Paoletti, Direttore Sportivo della Savino Del Bene Volley.

La società augura a Manuela il miglior inizio possibile con i nostri colori e invita tutti i tifosi a darle un caloroso benvenuto!

LA CARRIERA DI MANUELA RIBECHI

Nata il 15 febbraio 2004, Manuela Ribechi è un libero di 172 cm. Cresciuta nel Volleyrò Casal De Pazzi, Manuela, dopo l'esordio in Serie B1 con la formazione romana, è divenuta una giocatrice di proprietà della Savino Del Bene Volley, trascorrendo però due stagioni in prestito in Serie A2 con il Club Italia.

Nella stagione 2023-2024 è approdata, sempre con la formula del prestito, a Il Bisonte Firenze, club con il quale ha affrontato per la prima volta la Serie A1.

Dopo una stagione e mezzo trascorsa tra le fila della formazione fiorentina, oggi Manuela Ribechi è pronta a mettersi a servizio della Savino Del Bene Volley di coach Marco Gaspari.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate