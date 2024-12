Capodanno a San Miniato. Musica live e divertimento per tutti

Torna il grande spettacolo di fine anno in Piazza del Popolo a San Miniato, organizzato dal Comune di San Miniato e dalla Fondazione San Miniato Promozione, con il prezioso contributo della Fondazione CRSM e dell’Azienda Speciale Farmacie.

Protagonisti della serata saranno Luisa Corna, cantante, conduttrice televisiva e attrice che condurrà insieme ai Game Boys, una band musicale dalle sonorità anni '90, la serata del 31 dicembre.

L'evento è stato presentato stamattina dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli, dalla presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi e da Giovanni Rastrelli referente di zona dell’agenzia Vegastar di Pistoia.

Gli artisti

Luisa Corna, nata a Palazzolo sull'Oglio, ha iniziato la sua carriera musicale da giovane, partecipando con successo al Festival di Castrocaro nel 1992. Ha gareggiato al Festival di Sanremo nel 2002 con Fausto Leali, ottenendo il quarto posto, e ha ricevuto l'Oscar TV nel 2003.

Luisa Corna ha collaborato con artisti di fama internazionale come Gloria Gaynor o Tony Hadley, e ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui "Domenica In" e "Tale e quale show".

Inoltre, ha condotto e partecipato a eventi prestigiosi come il "Premio David di Donatello" e il festival O' Scià di Claudio Baglioni. Luisa ha anche pubblicato album e singoli, con progetti che spaziano dalla musica pop alla collaborazione con artisti di jazz e soul.

I Game Boys sono una band nata nel 2021 su iniziativa del batterista Giovanni Macchi, affiancato dal tastierista Simone Maculan e dal bassista Alberto Mascitelli. Inizialmente una formazione a cinque elementi, nel 2023 la band evolve con l'ingresso dei cantanti Elena Lanfredini e Filippo Fuccillo. Specializzati nel ricreare fedelmente le sonorità e l'atmosfera degli anni '90, i Game Boys si sono esibiti in tutta Italia, con circa 40 concerti nel 2024. Con performance energiche e arricchite da effetti speciali, la band offre un autentico viaggio musicale nel decennio iconico degli anni '90.

L'evento

"Siamo pronti a festeggiare l'arrivo del 2025 nella centralissima Piazza del Popolo, cuore pulsante di San Miniato, insieme a tutti voi, come da tradizione" – spiegano il sindaco Simone Giglioli e la presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi –.Luisa Corna, volto noto della tv, cantante e attrice, sarà la protagonista della serata, accompagnata dai Game Boys, spumeggiante band che ci terrà compagnia e ci farà scatenare. Vi aspettiamo tutti in piazza per aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno, mi auguro che in tanti verranno a fare festa insieme a noi, sperando davvero che il 2025 sia ricco di buone opportunità e porti con sé tanta serenità”.

I festeggiamenti per l'anno nuovo prenderanno il via intorno alle 22:45 con un mix dei Game Boys, seguiti da Luisa Corna, che insieme regaleranno musica 'all night long' per accogliere l'arrivo del 2025.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

