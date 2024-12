Commercianti contro il Livorno calcio per il mancato spostamento della partita

Le associazioni di categoria Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti denunciano con fermezza la decisione dell’Unione Sportiva Livorno di revocare, a pochissimi giorni dall’evento, lo spostamento dell’orario della partita previsto per il 22 dicembre. Una scelta unilaterale inspiegabile che impedirebbe lo svolgersi del tradizionale mercato straordinario programmato in via dei Pensieri, con gravi ripercussioni economiche e sociali per 150 ambulanti e i loro collaboratori, coinvolgendo oltre 300 persone che rischiano di restare a casa in uno dei momenti commercialmente più importanti dell’anno.

Gli ambulanti hanno già investito risorse significative nell’acquisto della merce e nella promozione del mercato, confidando nell’ordinanza comunale che aveva garantito, con lo spostamento della partita alle 16:00, lo svolgimento dei mercati straordinari domenicali a dicembre. Cancellare l’evento a ridosso della data significa vanificare il lavoro di settimane, privando le famiglie di un’occasione fondamentale di guadagno e i cittadini di un servizio atteso. E a questo punto gli ambulanti non possono più partecipare ai mercati dei comuni limitrofi.

“È inaccettabile che una decisione presa all’ultimo momento penalizzi un intero comparto e centinaia di famiglie,” dichiarano congiuntamente Andrea Briguglio, presidente di Anva Confesercenti, e Attilio Camposano, presidente di Fiva Confcommercio. “Chiediamo con forza al Prefetto di intervenire affinché venga rispettata l’ordinanza e salvaguardato il diritto al lavoro degli ambulanti.”

Se il Livorno Calcio non avesse aspettato un mese per rispondere alla deroga, continuano le due associazioni, gli ambulanti sarebbero stati in grado di trovare soluzioni alternative.

I direttori della due associazioni provinciali Confcommercio e Confesercenti, Federico Pieragnoli e Alessandro Ciapini, esprimono gratitudine al sindaco di Livorno, Luca Salvetti, per il tentativo di mediazione, e confidano in una risoluzione tempestiva della vicenda. In caso contrario, l’annullamento del mercato straordinario rischia di tradursi in una grave perdita economica, particolarmente pesante in un periodo natalizio già difficile per il commercio.

Fonte: Ufficio Stampa Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti

