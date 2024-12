L'olandese Indy Baijens dalla Del Bene al Bisonte per rinforzare la squadra al centro

Il Bisonte Firenze si rinforza al centro ingaggiando la ventitreenne olandese Indy Baijens, proveniente dalla Savino Del Bene Scandicci in cui ha militato nella prima parte di questa stagione. Il club del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo riempie dunque lo slot lasciato vuoto da Giulia Mancini mettendo a disposizione di coach Bendandi una giocatrice di altissimo profilo, che con la nazionale del suo paese ha già partecipato a un’olimpiade e a due europei (vincendo la medaglia di bronzo nel 2023), e che a livello di club ha maturato esperienze in Francia, Polonia, Germania e Italia, così come nelle coppe europee (prendendosi anche il premio di miglior muratrice nella Cev Cup 2022/23). Baijens, che dall’alto dei suoi 193 centimetri garantisce grande qualità e potenza sia a muro che in attacco, sarà la quinta olandese della storia del club dopo Laura Dijkema, Nika Daalderop, Yvon Beliën e Jolien Knollema, e vestirà la maglia numero 16: già oggi ha cominciato ad allenarsi con Il Bisonte, aggiungendosi a Božana Butigan e a Nausica Acciarri nel reparto delle centrali.

LA CARRIERA – Indy Baijens nasce il 4 febbraio 2001 a Zaandam, nei Paesi Bassi, e muove i suoi primi passi nel volley nel settore giovanile del club della sua città, lo Zaanstad: nel 2017, a 16 anni, partecipa agli Europei Under 18 con la nazionale olandese, dopodiché viene aggregata al Talent Team Papendal Arnhem, una sorta di Club Italia in salsa oranje che gioca nella Eredivisie (la massima serie del suo paese) in cui rimane per due stagioni. Nel 2019, appena maggiorenne, ottiene le prime convocazioni nella nazionale maggiore, poi si trasferisce per la prima volta all’estero, sbarcando in Francia nel Mulhouse, mentre nel 2020 viene ingaggiata dalle polacche del Chemik Police, con cui vince scudetto e Coppa di Polonia. Nel 2021 partecipa agli Europei con i Paesi Bassi e subito dopo approda in Germania per vestire la maglia dello Schweriner, club in cui rimane per tre stagioni conquistando una Coppa di Germania nel 2023: sempre nel 2023 mette al collo il bronzo agli europei con la sua nazionale, mentre nel 2024 partecipa alle Olimpiadi e subito dopo viene ingaggiata dalla Savino Del Bene Scandicci, società in cui milita fino alla fine del girone d’andata, per poi passare a Il Bisonte.

LE PAROLE DI INDY BAIJENS – “Sono molto contenta ed emozionata di unirmi a questa squadra e di giocare con queste nuove compagne, e spero che possiamo fare una grande seconda parte di stagione. Le prime impressioni sono molto buone, ho fatto il primo allenamento con la squadra e mi sono trovata subito bene: mi piace molto l’energia con cui mi hanno accolta e mi sembrano ragazze molto simpatiche, quindi sono felice. Ho parlato molto con Jolien Knollema che ha giocato qui a Firenze, mi ha detto che si è trovata molto bene qui e quindi non vedo l’ora di iniziare”.

Fonte: Ufficio Stampa

