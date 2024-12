Ospedale di Nottola, un concerto natalizio con il reparto di Oncologia medica

Giovedì 19 dicembre, il reparto di Oncologia medica dell’ospedale di Nottola organizza “Cantiamo insieme un concerto di Natale”. A partire dalle, operatori e pazienti si esibiranno nel corridoio principale del presidio in una serie di classici del repertorio natalizio. L’iniziativa è aperta al pubblico.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Insieme per Nottola e l’Asd Atletica Sinalunga, fa parte di un percorso di umanizzazione delle cure avviato dall'oncologia e che prevede momenti di cura non solo di tipo clinico ma anche di condivisione di momenti di arte e bellezza.

«Il concerto di Natale rientra in un programma di umanizzazione delle cure che vuol significare un approccio olistico di cura per il paziente oncologico, - afferma il direttore di Oncologia medica di Nottola Francesco Di Clemente. - In tal senso, si cerca di dare risposte non solo ai bisogni di tipo medico, del corpo, ma anche alla mente e allo spirito tenendo in alta considerazione quelli che sono i bisogni psicologici, sociali, culturali e relazionali. Questo concerto è un esempio concreto di come poter migliorare la relazione tra personale sanitario pazienti e caregivers anche al di fuori degli ambulatori e del Day Hospital. Tutto ciò al fine di portare a costruire un sistema sanitario più giusto e umano».

Fonte: Asl Toscana Sud Est - ufficio stampa

