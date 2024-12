Rubano la cassa del bar di notte a Sesto Fiorentino, bottino da 1.800 euro

Ieri sera, intorno alla mezzanotte, ignoti malviventi hanno fatto irruzione in un bar di via del Querceto, a Sesto Fiorentino. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, i ladri si sono impossessati della cassa contenente circa 1800 euro. A lanciare l'allarme è stato il proprietario del locale, allertato dal sistema di sicurezza, che ha chiamato il 112 Nue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all'identità dei responsabili.

