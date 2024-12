Alla guida con una patente polacca falsa, automobilista denunciato e veicolo fermato

Nel corso di un normale controllo sui viali di circonvallazione una pattuglia della Polizia Municipale di Lucca ha fermato un'autovettura verificando la documentazione su veicolo e conducente. In regola gli obblighi assicurativi e di revisione, il conducente, un extracomunitario di trenta anni regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ha esibito una patente di guida polacca apparentemente in corso di validità.

Tuttavia alcuni elementi incoerenti hanno insospettito gli agenti che a una prima verifica sono stati in grado di considerare falso il documento, per questo il conducente è stato denunciato per il documento contraffatto e guida senza patente mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Il documento ritirato è stato sottoposto a perizia dalla Sezione falso documentale della Polizia Municipale di Pescia che ha confermato quanto riscontrato dagli agenti.

“L'attività di controllo dei nostri agenti della Polizia Municipale è importante per contrastare questi reati che minacciano la tranquillità di tutti – afferma l'assessore alla sicurezza Giovanni Minniti - grazie alle competenze e all'occhio esperto dei nostri agenti è stata subito compresa la falsità del documento e fermato un automobilista senza titolo per guidare e potenzialmente pericoloso”.

