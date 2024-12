Leggerissimo, edizione Natale: 10 libri da regalare (tutti a meno di 10 euro)

È Natale tra un po' e 'Leggerissimo' vi da una mano coi regali. In questa puntata speciale selezioniamo dieci titoli da regalare quest'anno, ma con una particolarità: sono tutti economici e costano dieci euro o meno di dieci euro, perché comunque gettare un occhio al portafogli non è mai male. Un'unica premessa: costano dieci euro come prezzo di listino per l'ultima edizione in commercio, se siete persone che amano comprare libri usati allora potete trovare anche altre gemme spendendo poco. Ma ora via coi consigli e soprattutto Buone Feste, l'appuntamento con 'Leggerissimo' torna a inizio 2025!

AAVV - Il pane e le rose. Antologia di racconti working class (Alegre, 10 euro)

'Il pane e le rose' è il nome di un fortunato concorso di letteratura working class organizzato a Montelupo Fiorentino. Le prime due edizioni sono state un successo di partecipanti e hanno partorito racconti splendidi di carattere operaio: Alegre ha raccolto tutto in un'antologia tanto economica quanto emozionante, arricchita da interventi di autori e autrici di spessore.

Luisa Adorno - L'ultima provincia (Sellerio, 10 euro)

La collana Promemoria di Sellerio è utilissima per scoprire o riscoprire autori e autrici spendendo solamente dieci euro. Luisa Adorno è una di quelle scrittrici che meriterebbero di essere lette ancora di più, 'L'ultima provincia' un racconto ironico e interessante della sua vita da toscana trapiantata in Sicilia nel secondo Dopoguerra. Un libro che meravigliò anche un siciliano come Leonardo Sciascia.

Stefano Benni - Bar Sport (Feltrinelli, 9.50 euro)

Se qualcuno o qualcuna di vostra conoscenza non ha mai letto "Bar Sport" di Stefano Benni bisogna rimediare prima possibile, è una grave lacuna. Bisogna conosce la Luisona così come la storia del Grande Pozzi e del diagonalone Lisbona-San Pietroburgo. La raccolta di racconti divertenti e stralunati di Benni è un tassello immancabile nelle vostre librerie.

Fëdor Dostoevskij - Le notti bianche (Mondadori, 9.50 euro)

'Le notti bianche' è uno dei tanti classici che vanno letti almeno una volta nella vita. In Italia esistono molte versioni del capolavoro di Fëdor Dostoevskij, questa è curata da Giovanna Spendel e quindi c'è da fidarsi. È un libro che fa sognare, alcune pagine gonfiano l'anima e altre la prendono e la sbattono giù. È un romanzo sull'amore, sulla speranza, sulla vita.

Simone Frasca - Bruno lo zozzo e la dieta mostruosa (Il Battello a Vapore, 8.50 euro)

La saga di Bruno lo zozzo, creata dal toscano Simone Frasca, è un gioiellino. Adatta a bambini e bambine (è nella 'serie bianca', quindi dai cinque anni), diverte anche gli adulti. In questa avventura il povero Bruno affronta un'incredibile dieta assieme all'amico di sempre, il maialino Giovanni. Un regalo perfetto per chi sta iniziando a appassionare alla lettura.

Sarah Gainsforth - Oltre il turismo (Eris, 6.90 euro)

Quante volte nelle ultime settimane e negli ultimi mesi avete sentito parlare di overtourism o di turismo consapevole? Nella collana BookBloc di Eris Edizioni c'è un piccolo gioiello, 'Oltre il turismo' di Sarah Gainsforth. È un piccolo saggio che descrive lo sviluppo del turismo da viaggio a fenomeno di massa: ne analizza le storture e le drammatiche conseguenze che viviamo ogni giorno. E dà anche una nuova visione, più a misura di persona.

Shirley Jackson - La lotteria (Adelphi, 10 euro)

Se amate il perturbante, se cercate le atmosfere cupe di certi film dell'orrore, dovete passare da Shirley Jackson e dal suo racconto più famoso: 'La lotteria' edito in Italia da Adelphi. Sono poche pagine ma che vi lasceranno senza fiato. In questo libricino che si legge in un viaggio in treno, però, sono tanti i racconti che lasciano il segno.

Loredana Lipperini - La strada giusta (Tetra, 4 euro)

La protagonista si chiama Francesca, di mestiere è scrittrice e gira l'Italia per promuovere i suoi libri. A un certo punto un sottopassaggio le apre un varco in un'altra epoca, Francesca torna indietro al 1971 ha la possibilità di rivivere la sua gioventù. Breve ma intenso, 'La strada giusta' è un altro mirabile lavoro di Loredana Lipperini uscito per Tetra, i cui libri a pochi euro sono delle vere e proprie pepite d'oro.

Fernando Pessoa - Il banchiere anarchico (Passigli, 9.50 euro)

Uno dei racconti più noti del celeberrimo scrittore portoghese Fernando Pessoa è 'Il banchiere anarchico', edito dalla fiorentina Passigli e curato da Ugo Serani. È un dialogo acuto tra due uomini, uno dei quali è un banchiere e spiega all'altro perché abbia abbracciato l'anarchia. Tra paradossi e ideologie, Pessoa traccia una figura rimasta indelebile nella storia della letteratura europea.

Zerocalcare - La profezia dell'armadillo (Bao Publishing, 9.90 euro)

La collana I Chihuahua è una grande trovata di Bao Publishing per permettere a tutte le tasche di acquistare pietre miliari del fumetto. E se si parla di graphic novel in Italia è impossibile non partire da Michele Rech, al secolo Zerocalcare, e dalla sua prima opera, 'La profezia dell'armadillo'. Attraverso le ansie, le paure e l'ironia del protagonista e del suo amico armadillo si ha un quadro perfetto di una generazione.

