Una maratona live solidale: Dario Moccia raccoglie più di 370mila euro per Telethon

Fare del bene con una maratona di streaming. Dario Moccia voleva farlo e ci è riuscito: lo streamer toscano ha raccolto 373mila euro che saranno donati interamente a Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare.

34 anni, originario di Collesalvetti ma pontederese d'adozione, Moccia ha organizzato una 'Maratona Ricostituente': una live su Twitch in cui ha raccolto fondi proprio per Telethon.

Conosciuto per i suoi contenuti spesso divertenti e di altro tenore, stavolta il content creator toscano - tra i più noti in Italia - ha fatto le cose davvero in grande: settanta ospiti su tredici giorni, dal 5 al 17 dicembre, con una live ininterrotta. Ciccio Valenti, Giorgio Mastrota, creator dei vari social italiani e altro ancora, tutti sono andati da Moccia con un fine solidale.

Per donare si poteva versare direttamente tramite Twitch o andare su Charity Stars per aste benefiche. Alla fine il risultato è stato ragguardevole e si sono solo sfiorati i 400mila euro totali.

