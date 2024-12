Letteratura, laboratori per famiglie, fumetti e giochi: a Certaldo ultimo weekend con "La cittadella dei libri"

Ultimo weekend dedicato al mondo della letteratura, fumetti e dintorni al Centro I Macelli di Certaldo, dove da venerdì 20 a domenica 22 dalle ore 15.00 alle 19.30, è in programma “La cittadella dei libri”.

La mostra mercato del libro vede anche con presentazioni di libri, laboratori per bambini e famiglie, idee regalo, spazio merenda e vin brulè con la gelateria Fuori Binario, dediche personalizzate, firmacopie, fumetti e giochi con Decimo Pianeta, illustrazioni con Dimitri Gori, le ultime novità internazionali e i best seller con la libreria San Paolo*Libri&Persone, tutte le pubblicazioni di Federighi Editori, che organizza questo evento in collaborazione con il Comune di Certaldo, Associazione Polis e con il patrocinio e contributo di Consiglio Regionale della Toscana e Fondazione CR Firenze. Sarà presente anche il Punto Prestito BiblioCoop e l’iniziativa pedagogica “Nati per Leggere”.

Questo il programma del weekend. Venerdì 20 dicembre alle 17:30 la presentazione de “Il mio nome è Anastasia Romanov. Il caso Anna Anderson”. L’autrice Elisabetta Lubrani presenterà per la prima volta al pubblico la bio-romance pubblicata da CDM Edizioni già disponibile nelle librerie fisiche e online. Pagine da leggere tutte d’un fiato dedicate a uno dei più affascinanti misteri del ventesimo: Anastasia Romanov è sopravvissuta davvero al massacro della famiglia dell’ultimo zar di Russia nel 1917?

Il 17 febbraio 1920 una giovane donna fu salvata da un canale di Berlino e portata in un manicomio. Molto tempo dopo, si dichiarò come la granduchessa Anastasia, figlia più giovane dei Romanov, divenne il centro di una tempesta di polemiche che continuò ben oltre la sua morte avvenuta nel 1984. Fräuelein Unbekannt era davvero Anastasia Romanov o solo una scaltra truffatrice?

Sabato 21 Dicembre, ore 17.00 Spazio Lab. A seguire la Presentazione del libro per bambini “Santa Verdiana e la strada della felicità” di Elena Verdiani ed Elisa Puccioni. Per il Salotto Letterario: Laboratorio di burattini con Italo Pecoretti, a cura di ProLoco Certaldo

Domenica 22 Dicembre, ore 17.00 Spazio Lab. Segue Truccabimbi e corso di disostruzione a cura di Croce Rossa Certaldo. Per il Salotto Letterario: Incontro d’arte a cura di ALI Artisti Liberi Indipendenti.

Fonte: Comune di Certaldo

