Violazioni sulla sicurezza e lavoratori in nero, denuncia e maxi sanzione per un commerciante

Mentre prosegue il consueto piano straordinario di controllo nelle festività natalizie, con l'obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti, il comando provinciale dei carabinieri di Lucca con l'avvicinarsi del Capodanno è impegnato nelle attività di contrasto alla vendita illegale di fuochi d'artificio. In questo contesto i militari della Compagnia di Viareggio, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas, hanno denunciato in stato di libertà un 23enne di origine asiatica per una serie di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lavoratori "in nero" e mancata formazione sulla sicurezza. Contestate inoltre al commerciante una serie di violazioni amministrative per circa 18mila euro, oltre alla sospensione dell'attività. I controlli proseguiranno per tutto il mese di dicembre e per ora hanno portato all'identificazione di 500 persone e oltre 300 veicoli. L'attenzione dei carabinieri sarà rivolta alle zone di maggior aggregazione sul territorio, dai centri commerciali alle vie dello shopping, mercatini di Natale, chiese, siti culturali, locali di intrattenimento, stazioni ferroviarie e fermate degli autobus.

