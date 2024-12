A Montelupo per Natale mostre, eventi, laboratori e concerti

Il Natale a Montelupo è ormai entrato nel vivo e il fine settimana del 21 e 22 dicembre si preannuncia ricco di appuntamenti. Mostre, eventi, laboratori, concerti: il programma di eventi è pensato per coinvolgere tutta la comunità ed è realizzato in collaborazione con CCN Borgo degli Arlecchini, Proloco Montelupo e Facto e con il contributo del Maggio Musicale Fiorentino.

Sabato 21 dicembre, la giornata inizia alle 9.00 da FACTO, in via XX Settembre, con il laboratorio di cucito “Facto’s Christmas”, un’opportunità per imparare a creare regali natalizi personalizzati (iscrizione obbligatoria, posti limitati). Nel pomeriggio, alle 16.00, in Corso Garibaldi, si terrà “Storie e Magie di Natale. Un viaggio incantato tra Fiabe e Stelle”, un evento che trasporterà i partecipanti in un mondo di storie straordinarie di amicizia, coraggio e avventure. Ogni partecipante potrà poi realizzare una decorazione natalizia unica.

Sempre nel pomeriggio, in Corso Garibaldi, dalle 16.00 alle 19.00 sarà possibile partecipare al laboratorio “Lettera per Babbo Natale”, in cui i bambini potranno scrivere e decorare la loro letterina. Nello stesso orario, al numero 32 di Corso Garibaldi, “La casa di Babbo Natale” aprirà le porte per la raccolta dei regali, insieme Pozzo delle Sorprese. Alle 16.15, in Piazza della Libertà, e poi alle 17.30 in Corso Garibaldi (zona barca), il duo musicale “Le due di notte”, composto da Pamela Larese e Valentina Grigò, offrirà un’esibizione di fisarmonica e voce.

Alle 16.30, sempre da FACTO, si terrà un laboratorio di upcycling, dove i partecipanti potranno creare bigliettini di Natale con materiali riciclati, dando nuova vita agli oggetti.

Domenica 22 dicembre, “La casa di Babbo Natale” sarà aperta nuovamente dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, mentre il laboratorio per scrivere e decorare la letterina a Babbo Natale si terrà, come il giorno precedente, dalle 16.00 alle 19.00. Alle 16.00, l’associazione “Sheep Italia” presenterà “Intrecci e trame di fili e racconti”, un incontro per riscoprire il fascino del lavoro a maglia, accompagnato dalla lettura di racconti a tema natalizio da parte di Tia Marino.

Sempre alle 16.30, FACTO ospiterà la presentazione del libro “Mia mamma si colora di rosso”, un evento all'interno della rassegna “Facto’s Christmas”. A seguire, a partire dalle 17.30, si terrà un laboratorio creativo di cucito per bambini dai 3 ai 6 anni (accompagnati da un adulto).

Alle 16.30, partirà da Piazza dell’Unione Europea la seconda edizione del “Presepe in Corteo”, un corteo che attraverserà il centro storico di Montelupo, passando per le principali piazze e vie del centro cittadino, a cura della Pro Loco Montelupo.

Infine, alle 21.00, la Chiesa di San Giovanni Evangelista ospiterà il secondo concerto del Maggio Musicale Fiorentino, con un concerto da camera.

Due ultimi eventi, poi, prima di festeggiare il Natale. Lunedì 23 dicembre, alle 10.00, il Palazzetto dello Sport “Sergio Bitossi” ospiterà un’esibizione di musica e canto dei bambini della scuola dell’infanzia Rodari, a conclusione del laboratorio tenuto dal Labella Studio.

Martedì 24 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, ultimo appuntamento con “La casa di Babbo Natale”, occasione in cui, per la Viglia, Babbo Natale consegnerà i regali a tutti i bambini.

Un mese di mostre: Fino al 6 gennaio sarà possibile visitare due interessanti mostre. Al Museo della Ceramica: “Terre di Spezierie. Ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana” a cura di Lorenza Camin e con Vittoria Nassi e Alessio Ferrari. In giro per il centro storico, bar, ristoranti e negozi ospiteranno “Cantieri Montelupo 2024”, una mostra diffusa a cura di Christian Caliandro. Con opere di Victoria DeBlassie, Veronica Montanino, Pamela Diamante e Giovanni Ceruti, affiancati dai ceramisti Beatriz Irene Scotti e Veronica Fabozzo, Ivana Antonini, Patrizio e Stefano Bartoloni, con la collaborazione di Marco Ulivieri. Progetto vincitore del bando regionale Toscanaincontemporanea.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

