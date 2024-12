“A proposito di Leonardo”, tre focus al Museo Leonardiano

Il Museo Leonardiano propone tre focus guidati “A proposito di Leonardo”, un viaggio all’interno del museo per saperne di più sulle tematiche più care al Genio di Vinci.

Sei appuntamenti, due per ogni tematica, per scoprire come la pensava Leonardo. Si parte alla vigilia di Natale, alle 15, con il primo dei focus su “Leonardo e le macchine”. Le macchine rappresentano, infatti, il tema a cui è storicamente dedicata la collezione del museo. D'altronde, la molteplicità e la varietà infinita di progetti che contraddistingue l'attività di Leonardo ingegnere non smette mai di affascinare.

A seguire, alle 15, il focus "Leonardo e la pittura", che condurrà i visitatori nella sezione distaccata del museo incentrata sull'opera pittorica del Maestro. Qui, di fronte a riproduzioni ad alta risoluzione, sarà possibile concentrarsi sui capolavori leonardiani. Sarà possibile partecipare a questi due focus anche sabato 4 gennaio alle 11 (“Leonardo e le macchine”) e alle 16.30 (“Leonardo e la pittura”).

In questo programma delle festività, non poteva mancare un approfondimento sul tema del volo, il "sogno" a cui Leonardo rivolse innumerevoli studi. L'appuntamento è per sabato 28 dicembre alle 15 e per domenica 5 gennaio alle 11.

Il calendario completo dei focus

-Leonardo e le macchine

martedì 24 dicembre, alle 15;

sabato 4 gennaio, alle 11.

-Leonardo e il sogno del volo

sabato 28 dicembre, alle 15;

domenica 5 gennaio, alle 11.

-Leonardo e la pittura

martedì 24 dicembre, alle 16.30;

sabato 4 gennaio, alle 16.30.

Il costo di ogni focus è di 5,50 euro per persone, oltre al costo del biglietto d’ingresso al museo.

Informazioni e prenotazioni all’ufficio turistico (0571933285) o all’indirizzo info@museoleonardiano.it; oppure su museoleonardiano.it.

Gli orari del Museo e delle sue sedi durante le festività natalizie

Dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il Museo Leonardiano e le sue sedi sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18 (Anchiano dalle 10 alle 17).

La biglietteria del Museo Leonardiano chiuderà 45 minuti prima dell'orario di chiusura, mentre quella della casa natale ad Anchiano 30 minuti prima.

L'ufficio turistico di via Montalbano sarà aperto dalle 10 alle 17 dall'1 al 3 novembre 2024; dal 4 novembre 2024 al 31 marzo 2025 osserverà invece l'orario 10-15.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

