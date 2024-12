Accorpamento Gonnelli, "netta opposizione" da Sinistra Italiana e Avs Empoli

Il Circolo di Sinistra Italiana di Empoli ed il gruppo consiliare "Alleanza Verdi Sinistra", prendono fermamente posizione contro la recente decisione della Città Metropolitana riguardo all’accorpamento dell’Istituto Comprensivo Gonnelli. La nostra assessora, Maria Grazia Pasqualetti, ha espresso la sua netta opposizione al ridimensionamento dell’istituto durante la seduta consiliare, sottolineando che le scelte della Città Metropolitana non rispettano i criteri stabiliti dal Governo, i quali riguardavano esclusivamente il numero degli alunni.

I nuovi criteri adottati, che prendono in considerazione la storicità e l’identità dell’istituto, nonché la densità della popolazione studentesca tra l’area di Firenze e quella dell’Empolese Valdelsa, sono stati formulati con l’obiettivo di salvaguardare il Liceo Galilei, senza tenere conto di un aspetto fondamentale: il numero degli iscritti, che per l’Istituto Gonnelli supera abbondantemente le seicento unità, soglia sotto la quale si prevede l’accorpamento. Inoltre, va considerato che il Gonnelli è già un Istituto Comprensivo sovracomunale, che comprende i comuni di Gambassi e Montaione, ed ha registrato un incremento significativo delle iscrizioni, un dato che non può essere ignorato. Con questa decisione, rischiamo di ridurre i servizi educativi offerti ai cittadini del nostro territorio.

Questa scelta ci lascia amareggiati e delusi, soprattutto perché la maggioranza ha votato a favore dell'accorpamento, mentre i sindaci di Empoli e Fucecchio, entrambi sostenuti per la loro elezione da AVS, hanno scelto di uscire dall'aula. Ciò che emerge chiaramente è il fatto che la Città Metropolitana sembra considerare il nostro territorio come una periferia, ignorando le esigenze di una comunità che cresce e si sviluppa. Continueremo a lottare per una scuola che sia vicina ai cittadini e che rispetti le specificità e le esigenze dei territori, senza rinunciare alla qualità del servizio educativo per le future generazioni.

Fonte: Circolo Sinistra Italiana "Mori-Salvadori" Empoli, Gruppo consiliare di Empoli "Alleanza Verdi Sinistra"

