Comune di Pisa, inaugurato il Percorso Unicef sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Si è svolta questa mattina, giovedì 19 dicembre, l'inaugurazione del Percorso Unicef sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'iniziativa, promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con il Comitato Unicef di Pisa, ha avuto luogo al Giardino Scotto, uno dei luoghi simbolici scelti per ospitare i cartelli informativi che sensibilizzano la cittadinanza sui diritti dei bambini e degli adolescenti, come sancito dalla Convenzione ONU del 1989.

Il Percorso Unicef è composto da 4 cartelli informativi, posizionati in vari luoghi della città, tra cui il Giardino Scotto, piazza Santa Caterina, piazza Pertini a Riglione e in piazza Baleari a Marina di Pisa. Ogni cartello riporta alcuni dei principali diritti della Convenzione ONU. A corredo, sono presenti lo stemma del Comune di Pisa e il logo di Unicef, in occasione del 50° anniversario della fondazione dell'organizzazione in Italia. Inoltre, ogni cartello è dotato di due QR code: il primo rimanda a una pagina web di Unicef con la lista completa dei diritti e informazioni sulle iniziative del Comitato Unicef di Pisa, mentre il secondo conduce a una pagina web del Comune di Pisa, con dettagli su attività legate al sociale e al benessere dei bambini. Questa combinazione di comunicazione fisica e digitale ha lo scopo di coinvolgere i cittadini in modo attivo e stimolare la partecipazione alle tematiche sociali.

"Questa mattina - ha dichiarato l'assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno - abbiamo l'opportunità di riaffermare, insieme a Unicef, i diritti fondamentali dei bambini e degli adolescenti. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nella promozione di una cultura del rispetto, della solidarietà e della partecipazione, valori che riteniamo cruciali per il futuro della nostra comunità. Grazie al coinvolgimento delle scuole e alla visibilità che il progetto sta acquisendo in tutta la città, siamo certi che il Percorso Unicef contribuirà a sensibilizzare le nuove generazioni e a stimolare una riflessione più profonda su tematiche fondamentali per la crescita e il benessere dei bambini. L’inaugurazione del “Percorso Unicef” rappresenta un momento significativo per rafforzare l’impegno della città nella promozione e tutela dei diritti dei bambini, sensibilizzando la comunità sulle tematiche legate all’infanzia e all’adolescenza. Ringrazio il Comitato Unicef di Pisa per la collaborazione e per l'impegno profuso, così come tutte le scuole e i cittadini che stanno partecipando a questa importante iniziativa."

L'inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi bambini delle scuole pisane, tra cui gli alunni delle scuole elementari "Collodi" - comprensivo "Tongiorgi" e Santa Caterina, che hanno avuto l'opportunità di scoprire il significato e l’importanza di questi diritti fondamentali. Il progetto è stato presentato come un'occasione per promuovere l'educazione civica e il rispetto dei diritti dei più giovani, in un contesto cittadino che valorizza il coinvolgimento delle nuove generazioni. Per dare ulteriore visibilità al progetto, sono stati distribuiti manifesti e volantini nel quartiere del Giardino Scotto e nelle scuole vicine. Inoltre, sono stati affissi 3 poster di grandi dimensioni per informare i cittadini dell’iniziativa e invitare alla scoperta del percorso. Ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città è stato offerto materiale digitale da stampare in formato A3 e affiggere negli ambienti comuni delle scuole.

Fonte: Comune di Pisa

