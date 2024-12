È online il nuovo sito del Museo Leonardiano: "Innovazione, cultura e turismo devono andare di pari passo"

È on line il nuovo sito del Museo Leonardiano, museoleonardiano.it. È il primo, in coppia con il sito dei Musei Civici di Palazzo Pianetti di Jesi (AN), a utilizzare il template elaborato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del progetto PNRR "Servizi e Cittadinanza digitale". Con lo scopo di migliorare l’esperienza della cittadinanza nell’uso dei servizi pubblici digitali, il progetto aveva tra i suoi obiettivi anche la realizzazione di un modello di sito dedicato specificatamente ai musei di proprietà comunale.

Il Museo Leonardiano, vero e proprio "museo pilota", ha ottenuto l'asseverazione dopo aver partecipato al percorso di progettazione e implementazione del modello. La fase di elaborazione ha coinvolto lo staff del Museo, l'agenzia di comunicazione digitale Studio Visuale di Mestre, ed un partner prestigioso del Museo come il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna con il Professor Michele Zannoni.

"Innovazione, cultura e turismo devono andare di pari passo nel nostro progetto di sviluppo del territorio. Il nuovo sito va in questa direzione – sottolinea Daniele Vanni, sindaco di Vinci – e pone la nostra città all'avanguardia nei progetti di digitalizzazione e di informazione culturale e turistica. Abbiamo in cantiere molti progetti che nei prossimi anni permetteranno alla città di Vinci di ottimizzare l'accoglienza turistica, l'offerta culturale per rendere sempre più attrattivo il nostro territorio. Con il nuovo sito facciamo il primo passo verso questi obiettivi".

"Il Museo Leonardiano è orgoglioso di essere stato incluso nella fase pilota di un progetto nazionale di tale rilievo – aggiunge Roberta Barsanti, direttrice del museo –. Il percorso ha coinvolto lo staff del Museo, l’agenzia di comunicazione digitale Studio Virtuale e il Prof. Michele Zannoni dell’Università di Bologna in un confronto che ha visto unire insieme gli elementi specifici previsti dal modello digitale con le esigenze di fruizione museale maturate dalla nostra esperienza".

Il nuovo sito

La struttura del nuovo sito mette in primo piano le modalità e le opportunità di visita. L'adesione al modello garantisce una comunicazione ampia e inclusiva. È facilmente accessibile e navigabile da qualsiasi dispositivo. Grande spazio è stato riservato alle immagini, con un video di apertura che mostra il Museo e il suggestivo contesto del borgo di Vinci. Viene data evidenza ai servizi offerti e alle modalità di accesso, compresa la bigliettazione online. Il nuovo sito permette di navigare in maniera snella all’interno del museo, con un menu pensato per poter organizzare la visita in tutti i suoi dettagli. Le nuove pagine web offrono un primo approccio al percorso museale leonardiano, dando evidenza alla collezione e alle sue particolarità. Una sezione è dedicata alla Casa Natale di Leonardo ad Anchiano, luogo simbolo del suo ininterrotto legame con la città delle origini. La sezione "In evidenza" presenta con immediatezza in home page gli appuntamenti proposti dal museo, dagli eventi alle mostre, ai laboratori didattici. Non poteva mancare la sezione "Leonardo a Vinci" a sottolineare il rapporto del genio con la terra natale. Per rimanere aggiornati su tutti gli eventi, il sito offre la possibilità di iscriversi alla newsletter.

Fonte: Comune di Vinci

