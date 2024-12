Empoli FC e Nonna Silvi insieme per il contenuto di Natale 2024!

In vista delle festività natalizie, l'Empoli F.C. è lieto di annunciare una collaborazione unica con Nonna Silvi, la celebre food content creator toscana che ha conquistato i social grazie alla sua cucina genuina, alla simpatia e alla sua capacità di trasmettere il calore della tradizione.

Il frutto di questa collaborazione è un video esclusivo in cui i nostri giocatori si cimentano in una sfida culinaria divertente e informale, guidati dalla sapiente mano di Nonna Silvi. In un contesto più rilassato rispetto a quello abituale del campo da gioco, i calciatori dell’Empoli si mettono alla prova ai fornelli, creando un’atmosfera di allegria e convivialità che fonde sport, tradizione e territorio, con un irresistibile tocco di spirito natalizio.

Questo video rappresenta un’occasione unica per scoprire i nostri atleti sotto una luce diversa, lontano dal calcio ma sempre vicini ai valori che ci caratterizzano: l'autenticità, il legame con il territorio e la passione per la nostra cultura. Un’ulteriore dimostrazione dell’impegno dell’Empoli F.C. nel portare avanti iniziative che valorizzano la nostra identità e rafforzano il legame con i tifosi.

Di seguito il link al video: https://www.instagram.com/ reel/DDxILBNsI7I/?igsh= eXVnNDZkMTg1cmxj

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvana bini (@nonnasilviofficial)

Fonte: Press Office Oltre Consulting

