Fatture false da 49 milioni e 11 milioni di evasione, arrestato faccendiere 'fantasma'

La Guardia di Finanza di Pistoia ha arrestato un cittadino cinese di 54 anni, che si faceva chiamare "Marco", per frode fiscale e riciclaggio. Altri 11 connazionali sono stati denunciati nell'ambito dell'operazione "Gu'i - Fantasma". L'indagine ha rivelato un sistema illecito diffuso tra Toscana, Lombardia, Veneto, Campania, Basilicata e Sardegna, con emissione di fatture false per circa 49 milioni di euro e un'evasione IVA di 11 milioni.

Il 54enne, attivo da 20 anni nel settore tessile, aveva eluso ogni tracciabilità grazie a prestanome. Viveva in una villa di lusso a Quarrata (Pistoia), non dichiarata, e gestiva aziende senza comparire formalmente. I proventi illeciti venivano trasferiti in Cina o reinvestiti in altre attività.

Sono stati sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro, tra cui la villa, due auto di lusso, 12.500 euro in contanti, orologi di pregio per 400.000 euro e otto aziende, tra cui un hotel e un ristorante a Firenze

