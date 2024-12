In cantina ha 111 chili di fuochi d'artificio, denunciato

In cantina aveva ben centoundici chili di fuochi d'artificio, detenuti abusivamente. Erano anche di categoria F4, ovverosia quelli con rischio potenziale elevato. Aveva anche materiale costruito artigianalmente. E tutto questo lo aveva messo in vendita, in nero, online sui social. In più, in casa aveva anche stupefacenti.

Un uomo di Cavriglia è finito nel mirino della guardia di finanza di San Giovanni Valdarno. Hanno trovato anche "un contenuto esplosivo netto, pari a ben 27 kg, tale da poter provocare, in caso di innesco accidentale, ingenti danni alle persone, al condominio e alle abitazioni circostanti", come si legge in una nota.

Oltre al materiale i finanzieri, nel corso di una accurata perquisizione presso l’abitazione, hanno trovato e sequestrato 22 dosi di cocaina e 13.340 euro in contanti. L’uomo è stato dunque denunciato.

