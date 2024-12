Ruba in un palazzo, i condomini lo bloccano: arrestato

Un 46enne di origini tunisine, senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato arrestato a Prato. Lo hanno sorpreso alcuni condomini di un palazzo in via Veneto, l'uomo stava rubando alcuni oggetti: fermato, aveva con sé capi di abbigliamento e piccoli elettrodomestici.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che lo hanno identificato e arrestato, dopo che erano stati i condomini a fermarlo.

L’arresto è stato convalidato, su richiesta della Procura della Repubblica di Prato, dal Tribunale di Prato che, a seguito di giudizio direttissimo, ha disposto la misura cautelare della detenzione in carcere.

