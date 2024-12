Salute, benessere, socialità: presentato a Firenze il 'Walking Football'

Salute, benessere, socialità: questo è il 'Walking Football'. Gravina: Uno sport che in Italia non è ancora molto conosciuto, ma che da oggi lo sarà sicuramente di più: il 'Walking Football' (o 'Calcio camminato') è stato infatti al centro dell'evento organizzata nel Centro Tecnico Federale di Coverciano dall'AIAC (l'Associazione Italiana Allenatori Calcio) e dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, in collaborazione con la UEFA.

Il Walking Football è una versione particolare del calcio, con delle regole ideate per promuovere la salute e la sicurezza di chi lo pratica. Può essere giocato da chiunque ed è perfetto per le persone anziane o con difficoltà motorie che intendano svolgere un'attività fisica di intensità moderata. La UEFA ha inserito il Walking Football nel suo programma di Sostenibilità, considerandolo come parte integrante della policy su Salute e Benessere.

Alla presentazione ha preso parte il consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport Nicola Armentano: "Un gioco per fare comunità, stare in salute e benessere psicofisico e sociale, senza traumi, divertente commenta Armentano - La Città Metropolitana si adopererà per portare nella nostra realtà sportiva questa nuova disciplina sperimentale costruendo un percorso con la Figc e la sua area sperimentale".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Notizie correlate