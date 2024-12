Allontanato da casa, si avvicina all'ex compagna maltrattata: arrestato

È stato arrestato per la seconda volta in pochi giorni dopo aver violato di nuovo il divieto di avvicinamento alla casa dove vive l'ex moglie. Era stato allontanato a seguito della denuncia per maltrattamenti della donna. Adesso è ancora una volta in manette un 40enne di origini cinesi che vive a Prato.

Il 19 novembre aveva violato una prima volta la misura, la stessa cosa si è ripetuta il 27 novembre. I carabinieri sono entrati in azione attivati dal braccialetto 'anti-stalking' attivato sull'uomo dopo il primo arresto. Lo hanno sorpreso a due passi dalla casa della moglie, da cui doveva mentenere una distanza di almeno cinquecento metri. Il 40enne è stato arrestato e sottoposto al divieto di dimora nel comune di Prato.

