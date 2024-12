Un box per restituire libri a tutte le ore: la novità in biblioteca a Empoli

Con il Natale alle porte ecco come cambiano gli orari in alcuni giorni sia per la biblioteca comunale Renato Fucini ma anche per i punti prestito. Nei giorni 24 e 31 dicembre 2024, la ‘Fucini’ effettuerà apertura al pubblico dalle 9 alle 13.

Per i punti prestito, le chiusure durante le festività sono: la Casa della Memoria sarà chiusa dal 23 dicembre 2024, al 7 gennaio 2025 compresi; il Centro Giovani Avane, dal 23 dicembre al 6 gennaio e riapertura il 7 gennaio; il punto prestito Bibliocoop resterà chiuso dal 21 dicembre al 7 gennaio compresi.

RESTITUZIONE LIBRI H24 - All'esterno della Biblioteca Fucini è stato collocato il coloratissimo box per la restituzione dei libri presi in prestito nelle biblioteche di Empoli. Lo trovate proprio davanti all'ingresso della Fucini. Il box può essere utilizzato dai cittadini per restituire i libri in autonomia quando le biblioteche sono chiuse.

E a Palazzo Leggenda, dopo le festività, venerdì 27 dicembre, alle 17, terranno banco le ‘Storie di fine Natale’. Un pomeriggio per immergervi in storie serene e incantate in un’atmosfera tranquilla e avvolgente. Letture delicate accompagneranno i più piccoli mentre insieme sogneremo l’anno nuovo che si avvicina. Un’occasione speciale per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni per prolungare la magia natalizia e vivere un momento di calma e fantasia.

Si prosegue sabato 28 dicembre, alle 10.30, con Exploring English, ‘Holiday Cheer: Festive English Fun’. Storie e laboratori creativi a tema festivo per celebrare le festività invernali e migliorare le tue competenze Reading in inglese. Let’s celebrate together! Attività per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni di età. Prenotazione consigliata.

Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio ai ‘Sogni e Desideri in festa’. Un laboratorio creativo per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, dove i piccoli realizzeranno il loro “Calendario dei Desideri” per accogliere il nuovo anno. Ogni bambino e bambina potrà decorare il proprio calendario con colori e collage, esprimendo sogni e progetti per l’anno a venire. Un’attività divertente per salutare insieme l’anno passato e dare il benvenuto al nuovo con creatività e allegria. Prenotazione consigliata

Infine, il gruppo Sferruzza Sferruzza riprenderà i suoi incontri da venerdì 10 gennaio 2025, alle 9.30, sempre in biblioteca.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

