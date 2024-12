Chiesina Uzzanese, asfaltatura di Camporcioni: Via Livornese di sotto e circonvallazione nel piano degli investimenti della provincia

Il gruppo consiliare Per Chiesina Uzzanese è lieto di annunciare che, nel piano triennale dei lavori pubblici della Provincia di Pistoia, approvato dal Consiglio Provinciale in data 20 dicembre, sono stati inseriti importanti interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento del piano viabile per alcune delle principali arterie del nostro territorio.

In particolare, nel 2025 sono previsti lavori di asfaltatura per la Camporcioni e Via Livornese di Sotto, mentre nel 2026 sarà la volta della Circonvallazione. Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria di proprietà provinciale che interessa il nostro Comune, rispondendo alle esigenze della cittadinanza e degli utenti della strada.

Questo risultato è il frutto di un costante impegno da parte del nostro Comune, che negli ultimi anni ha sollecitato con determinazione, insieme al nostro Consigliere Provinciale, l'ente Provincia, i suoi delegati e gli uffici affinché la situazione delle strade del nostro Comune venisse presa in carico con la dovuta attenzione.

A questo proposito, il Sindaco Fabio Berti dichiara:

“Per il raggiungimento di questi importanti risultati, oltre agli uffici e agli interlocutori della Provincia, voglio ringraziare il nostro Vicesindaco Lorenzo Vignali. Con il suo doppio ruolo istituzionale, Lorenzo ha svolto un lavoro fondamentale nel sollecitare gli interventi richiesti.”

La pianificazione di questi interventi dimostra che il lavoro svolto ha dato i suoi frutti, e vogliamo ringraziare tutti gli interlocutori, politici e tecnici, che hanno accolto le nostre richieste.

Siamo ora in attesa di ricevere il cronoprogramma dettagliato dei lavori, che sarà fondamentale per organizzare al meglio le fasi operative e le tempistiche di realizzazione, minimizzando i disagi per la cittadinanza durante l’esecuzione dei lavori.

Nelle prossime settimane ci impegneremo a richiedere anche una manutenzione della segnaletica orizzontale, con particolare attenzione al ripristino delle strisce pedonali nelle zone più pericolose, per garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Gruppo Consiliare di Maggioranza - Comune di Chiesina Uzzanese

