Vannacci presenta il libro a Chiesina Uzzanese, ed è bufera

Sabato 8 febbraio dalle 18 al Centro Civico Il Fiore di Chiesina Uzzanese si terrà la presentazione dei due libri "Il mondo al contrario" e "Il coraggio vince". Modera Aldo Grandi, presente l'autore. E proprio l'autore - il cui nome è ormai famoso in tutta Italia - fa imbestialire il Partito Democratico della provincia di Pistoia. Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, sarà proprio a Chiesina e la sua presenza ha scatenato una bufera.

L’ex generale Vannacci è dunque il protagonista dell’evento promosso e organizzato dall’amministrazione comunale, di cui nelle ultime ore è stato dato notizia su Facebook.

Il PD pistoiese ha diramato una nota a riguardo, puntando il dito sui contenuti delle opere di Vannacci: "Come è possibile che un personaggio così controverso sia invitato dal Comune che, invece, dovrebbe rappresentare tutti i cittadini? Il sindaco Berti e il vice sindaco Vignali, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, partito al governo e con note ambizioni a livello regionale, cosa pensano delle dichiarazioni contenute nel libro? Soprattutto ci interessa capire se l’invito a partecipare è stato esteso anche al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e già in campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, che da mesi cerca disperatamente di presentarsi ai toscani come moderato".

Ancora Il PD: "Finalmente gettano la maschera e si fa chiarezza sulla presa in giro: se questi sono i valori che la destra vuole esportare in Toscana, il Partito Democratico sarà orgogliosamente dall’altra parte per andare avanti con una Regione progressista, solidale, attenta ai più deboli e plurale, sempre e convintamente antifascista. Il “mondo al contrario” è solo quello di Berti, dove le istituzioni patrimonio di tutti vengono messe al sevizio delle “farneticazioni personali” (le parole sono del ministro Crosetto) di un ex generale dell’esercito in cerca di gloria".