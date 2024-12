Concerto di Natale nella collegiata di Empoli: il programma

L'ultimo appuntamento in programma per il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, nel memorabile anno del centenario dalla scomparsa del compositore empolese, sarà il Concerto di Natale domenica 22 dicembre 2024, alle 16, nella Collegiata di Sant'Andrea.

Le musiche della tradizione riecheggeranno fra le navate del duomo empolese, eseguite dall'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretta da Andrea Mura, e dalla Pia Società Corale Santa Cecilia, diretta da Simone Faraoni.

Il ricchissimo programma dei canti natalizi prevede, fra gli altri, Laudate Dominum di Antonio Vivaldi, Jesus bleibet meine Freude di Johann Sebastian Bach, Gloria di Wolfgang Amadeus Mozart, Adeste fideles, Tu scendi dalle stelle.

Questa è anche l'ultima occasione dell'anno per ascoltare in concerto l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, nata dalla sinergia fra il Centro Busoni e l'associazione Il Contrappunto in occasione del centenario busoniano. L'orchestra, oltre ad accompagnare i coristi, proporrà due momenti sinfonici con l'esecuzione dell'Overture da La fina giardiniera di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 1 in re maggiore di Franz Joseph Haydn.

Il concerto è a ingresso libero senza prenotazione dei posti.

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16, 0571 711122, mob. 373 7899915, www.centrobusoni.org

EMPOLI CITTÀ DEL NATALE – L’evento rientra nell’ambito del cartellone di iniziative di musica, teatro, laboratori, musei è promosso dall’amministrazione comunale insieme a Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro, Empoli Musei, biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli Palazzo Leggenda, l’associazione Il Contrappunto, Teatro Shalom e Teatro Excelsior.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

