Staffoli, lavori in corso sul rio Ponticelli

Il Consorzio Di Bonifica Toscana Nord in collaborazione con il comune di Santa Croce sull'Arno in questi giorni a Staffoli sta sistemando l’argine del rio Ponticelli con una scogliera a protezione di eventuali smottamenti e cedimenti della carreggiata. Un lavoro fondamentale dal punto di vista idrografico, ma anche della tenuta della strada. Lavori che apporteranno un miglioramento infrastrutturale al territorio. Pertanto il comune si scusa con la popolazione per eventuali piccoli disagi, ma si tratta di un'opera necessaria, che restituirà a tutti un territorio più sicuro.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

