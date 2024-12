Mille euro di bonus ai dipendenti della Sicur Delta a Santa Croce

I trentotto dipendenti della Sicur Delta Srl - con sede anche a Santa Croce sull'Arno - hanno ricevuto per Natale mille euro di bonus. Come nei due anni precedenti le persone che lavorano nell'azienda produttrice di sistemi anticaduta sono state premiate attraverso il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche nel 2024. Sicur Delta ha voluto dunque riconoscere l’importanza e il valore del personale per il buon funzionamento della sua azienda.

L’azienda è riuscita infatti per il 2024 a riconfermare il fatturato di 10 milioni di euro, ormai già consolidato negli ultimi tre anni. Con due sedi produttive, quella principale a Santa Croce sull’Arno e quella ad Urgnano in provincia di Bergamo, l’azienda è un’industria metalmeccanica ben oliata e perfettamente funzionante. Nata nel 2007, si è specializzata negli anni nella progettazione e produzione di sistemi complessi di sicurezza per i luoghi di lavoro che presentano un rischio di caduta dall’alto, arrivando ad essere un’eccellenza di settore.

“I dipendenti sono il cuore pulsante di ogni azienda. Il lavoro di squadra, il focus e la passione sono caratteristiche fondamentali che permettono ad un’azienda di raggiungere i suoi obiettivi. Se anche quest’anno siamo riusciti a raggiungere i traguardi che ci eravamo prefissati trovo sia giusto riconoscere e premiare il lavoro ben fatto delle persone dell’azienda, per valorizzarle ed investire in loro per una crescita ulteriore e continua” dicono da Sicur Delta.

