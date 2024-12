Nascosti scrive a Campinoti: "Grazie per il tuo percorso politico"

Caro Simone,

mi prendo un momento per scriverti queste parole di sincero ringraziamento per il nuovo percorso politico che stai affrontando.

In un tempo in cui dedizione e trasparenza sono qualità rare, tu riesci a incarnarle con naturalezza e autenticità. Ogni tuo gesto, ogni tua scelta e ogni tuo sforzo sono la dimostrazione di quanto ti stia a cuore il bene comune e di quanto la tua azione sia guidata da valori profondi. La tua capacità di affrontare le sfide con umanità e rispetto verso gli altri non passa inosservata: è una qualità che ti rende unico e che arricchisce chiunque abbia la fortuna di collaborare con te o semplicemente di conoscerti.

La tua trasparenza non è solo un modo di fare politica, ma un modo di essere, che riflette la tua integrità e la tua profonda attenzione alle persone e ai loro bisogni.

Grazie per ciò che fai e, soprattutto, per ciò che sei. Sono orgoglioso di poterti chiamare amico e di essere rappresentato in comune da te.

Con affetto e stima.

Empoli del fare - Lorenzo Nascosti