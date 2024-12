I doni di nozze diventano un regalo alla pediatria di Siena

Un regalo di nozze solidale per rendere ancora più accogliente il reparto di Pediatria diretto dal professor Salvatore Grosso. È la donazione effettuata da Fabio Alberi e Sara Mulinacci che, dopo essersi sposati ad ottobre, hanno deciso di devolvere i doni degli invitati che hanno partecipato e gioito al matrimonio all’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri. L’AVO ha fatto da tramite con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese acquistando 5 poltrone-letto che sono state poi destinate alle stanze di degenza della Pediatria, agevolando il confort delle famiglie dei bambini e delle bambine ricoverati. Non una prima volta per la famiglia Alberi: già a giugno scorso, in occasione del lutto per la scomparsa del padre di Fabio, era stata organizzata una donazione che ha portato all’acquisto di poltrone per la Neuropsichiatria infantile. Alla consegna erano presenti il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta, e numerosi professionisti del Dipartimento della Donna e dei Bambini, insieme a Daniele Poggialini, presidente di AVO e ai familiari dei due coniugi.

Notizie correlate