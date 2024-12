Rifiuti abbandonati a Empoli, quasi 100 controlli a novembre: "Fondamentali le segnalazioni"

Grossi sacchi neri lungo via Piovola a Villanuova contenenti rifiuti di tipo domestico, tanti altri abbandonati in via Ville di Cerbaiola come lungo via della Macchia (tra Avane e Marcignana) colmi di rifiuti non domestici, cestini usati in modo errato in piazza Guido Guerra, un materasso a due piazze con tanti altri rifiuti di vario genere accatastati in via di Corniola e infine ma non per ultimo, via Livornese è stato effettuato un tipo di controllo PAP (un servizio attivo in varie frazioni di Empoli che riguarda la modalità di conferimento, di esposizione).

Via Sant'Anna, Empoli

Questa è stata l’attività di controllo contro il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti su territorio comunale da parte degli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali nel mese di novembre 2024. Un lavoro portato avanti, senza sosta, unitamente alla Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli, in collaborazione con il servizio ambientale comunale.

Laura Mannucci, assessora alla Transizione Ecologica Comune di Empoli

PULIZIE STRAORDINARIE E SENSIBILIZZAZIONE CONTRO GLI ABBANDONI - "Anche nel mese di novembre lo scenario non è cambiato - spiega l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci -. Potrebbe sembrare un lavoro inutile o comunque non risolutivo del problema ma noi andiamo avanti perché crediamo che non sempre chi abbandona riesce a rimanere impunito ma soprattutto che la maggior parte della popolazione, ha rispetto per l’ambiente e per la sua città. Restano fondamentali le segnalazioni che cittadine e cittadini possono e devono fare, tra l'altro con Aliapp in pochi minuti si può mandare la foto direttamente al gestore Alia. Parlando di Alia, abbiamo fatto degli incontri negli scorsi giorni per avviare una strategia di comunicazione ancora più efficace contro gli abbandoni di rifiuti. Arriveranno novità a breve in merito. In più, da ieri è partito un servizio di lavaggio straordinario in centro per muri, angoli, arredi urbani e cestini più sottoposti a degrado. Le aree nello specifico sono quelle della zona pedonale, con prodotti che annientano gli odori delle deiezioni di animali. Questo è un primo passaggio che però verrà calendarizzato con maggiore regolarità anche nella bella stagione, specialmente in estate".

Via della Macchia, Empoli

I CONTROLLI DI NOVEMBRE - I controlli effettuati sono 97, in linea con la tendenza dei mesi invernali, con 230 rifiuti ispezionati e 2 sanzioni per un totale di 300 euro.

Ancora via Piovola e via di Corniola, con altri rifiuti abbandonati nel sottopasso della Fi-Pi-Li di tipo ingombranti e per una zona estesa e sempre in piazza Guido Guerra in centro, un altro cestino 'sommerso' di rifiuti domestici.

La Polizia Municipale dell'Unione, Comando territoriale di Empoli, ha svolto 4 controlli inerenti a veicoli abbandonati, erba alta e terreni non fresati. I controlli sono emersi prevalentemente a seguito di segnalazioni ed anche su iniziativa per pattugliamento del territorio. Per quanto riguarda l’attività sanzionatoria, sono stati elevati 2 verbali di accertamento e contestazione per abbandono di veicoli a motore aventi caratteristiche di rifiuto con stato d'uso fatiscente e compromesso per parti essenziali mancanti e non marcianti in via Saffi, nella frazione di Avane.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

