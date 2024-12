Tenta di truffare un'anziana, l'arrivo del figlio lo mette in fuga: arrestato a Rignano

Contattata telefonicamente da un uomo che si è finto un maresciallo dei carabinieri, dicendogli che suo figlio aveva causato un grave incidente stradale, la vittima non è caduta nella truffa e un 34enne è stato arrestato in flagranza di reato a Rignano sull'Arno. L'uomo, originario di Napoli, è accusato di aver tentato una truffa aggravata ai danni di una 94enne con il modus operandi del "finto carabiniere". L'allarme al 112 è scattato all'arrivo del figlio della donna a casa che, come ogni giorno andato a far visita alla mamma, ha messo in fuga il malintenzionato.

Poco prima infatti l'anziana, intimorita e credendo di evitare il carcere al figlio pagando immediatamente un avvocato come gli era stato richiesto dal falso carabiniere via telefono, aveva raccolto tutti i preziosi custoditi in casa per consegnarli poi ad un soggetto che di lì a poco si sarebbe presentato a casa sua. Fortunatamente insieme al complice della truffa, è arrivato il figlio. Chiesti i soccorsi, sono state attivate le ricerche dei carabinieri che poco dopo hanno intercettato la stessa persona ad una decina di chilometri di distanza, mentre si allontanava in auto. Perquisito, sul telefono dell'uomo sono state rinvenute le fotografie dei gioielli che doveva trafugare. Arrestato con l'accusa di tentata truffa aggravata, nel rito direttissimo è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Napoli.

