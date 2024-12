Tragedia di San Felice a Ema, l'intervento di Confartigianato imprese

Sulla tragedia che ha visto la morte di tre persone e con la bambina di sei anni sopravvissuta ricoverata al Meyer in camera iperbarica, interviene Confartigianato Imprese Firenze che dice "In questo momento il primo pensiero è alle vittime. Aspettiamo di capire bene le ragioni di questa tragedia. Sicuramente la manutenzione di tutti gli apparecchi a combustione è fondamentale per ridurre al minimo episodi simili. Da valutare, soprattutto per gli impianti più vetusti, con criticità anche strutturali, la sostituzione con altri sistemi".

Fonte: Ufficio Stampa

