Trovati morti in casa due adulti e un bambino a Firenze, si ipotizza intossicazione da monossido

Una famiglia composta da due adulti e due bambini è stata soccorsa in un’abitazione situata a San Felice a Ema, una frazione alle porte di Firenze. Nell’intervento dei soccorritori, purtroppo, il padre, la compagna e uno dei bambini sono stati dichiarati morti sul posto, mentre l’altra bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer in condizioni critiche.

L’ipotesi principale è che il decesso sia stato causato da un’intossicazione da monossido di carbonio, sebbene le indagini siano ancora in corso. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti intorno alle 14:00 insieme al nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico), alla polizia scientifica, ai carabinieri e al personale sanitario del 118. L’intervento è avvenuto in una villa situata in una zona verde della città, dove sembra vivessero due famiglie.

I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento al piano terreno dopo che le persone all'interno non rispondevano. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, il medico ha constatato il decesso dei tre membri della famiglia. Restano in corso le analisi per confermare le cause della tragedia.

