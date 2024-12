Commerciante vende gadget "tarocchi" del Carnevale, ma il cliente era la Presidente della Fondazione

Un commerciante della passeggiata di Viareggio voleva vendere due palle di Natale a un potenziale cliente facendole passare come gadget ufficiali del Carnevale. Peccato che quelli originali, con un messaggio di Pace scritto sopra, sono in vendita presso la Cittadella del Carnevale e che avesse di fronte a se non un passante qualsiasi, ma la presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, Maria Lina Marcucci.

"Se sono associazioni a scopo benefico che vendono oggetti legati al Carnevale possiamo giustificarlo, ma chi lo fa spacciando per originali oggetti che non lo sono, questo non mi pare giusto". Questo il commento della presidente Marcucci che si dice anche soddisfatta per come sta procedendo la vendita dei biglietti cumulativi per l'edizione 2025.

